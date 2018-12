„Ik ben erg blij. Alles was nieuw voor ons. Het was een grote uitdaging, maar de tribunes zaten vol en president Andrzej Duda is zelfs op bezoek geweest. Dat is zeer speciaal, want hij laat zijn gezicht niet vaak zien bij een sportwedstrijd”, aldus Niedzwiedzki, die in 2014 in Sotsji met Polen olympisch brons pakte op de ploegachtervolging.

Tijdens diezelfde Spelen veroverde Zbigniew Brodka op de 1500 meter, het koningsnummer, de eerste en tot dusver enige gouden Poolse schaatsplak. Niedźwiedzki hoopt dat de eerste overdekte 400-meter baan van het land, die nu ruim een jaar open is, voor nieuwe successen gaat zorgen. „Deze baan is heel belangrijk voor de toekomst. Nu kunnen talenten zich in eigen land ontwikkelen. We moeten het proces tijd geven, maar ik denk dat Polen in de toekomst een sterk schaatsland kan worden.”

Wanneer het internationale schaatsen terugkeert in Tomaszów Mazowiecki is nog niet duidelijk, maar Niedzwiedzki ziet een vervolg helemaal zitten. „Aan ons zal het niet liggen. We hebben laten zien dat we een goed toernooi kunnen organiseren. Polen staat nu echt op de schaatskaart.”