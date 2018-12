Ronnie O’Sullivan prolongeert titel met records

Ronnie, die in York titelverdediger was, kreeg voor de prolongatie van de titel circa 175.000 euro als hoofdprijs. Hij is de enige speler die voor de zevende keer dit prestigieuze toernooi wist te winnen en pakte daarmee zijn 19 zege van een zogenaamd Triple Crown-toernooi, de drie belangrijkste snookertoernooien (het WK, Uk Championship en de Masters) ter wereld. The Rocket stond samen met de Schot Stephen Hendry op 18 titels.

O’Sullivan heeft al het record aan prijzengeld stevig in handen. Hij heeft alleen aan prijzengeld al meer dan 10 miljoen Britse ponden gewonnen en daar komt nog bij dat hij op kop gaat in de ranglijst van het maken van series van 100 of meer punten. Met nog 11 series te gaan, komt The Rocket op de magische grens van 1000. Het was Stephen Hendry die jaren lang met 772 series de koploper was.

Veel tijd op uit te rusten krijgen de spelers niet, want morgen start het Scottish Open. Ook daarin komen alle toppers in actie, waaronder O’Sullivan.