KNVB: ’Rood voor De Ligt’

Reinold Wiedemeijer, ex-arbiter en actief voor de KNVB, vertelde bij FOX dat rood op zijn plaats was geweest en dat Kamphuis en VAR Dennis Higler fout zaten bij hun beoordeling van de situatie. Beiden vonden het geel omdat Ehizibue de bal niet meer binnen bereik had om een directe doelkans te krijgen. Volgens Wiedemeijer deed dat er niet toe.

„In het veld dacht ik dat ik hem niet raakte, maar nu ik de beelden heb gezien, zie ik dat er wel licht contact was”, aldus de aanvoerder van Ajax. „Het is een overtreding. Iedereen kan erover discussiëren of het geel of rood was, maar dat heeft geen zin meer, want de scheidsrechter gaf geel”, aldus De Ligt, die liever de nadruk op de klinkende zege dan op zijn overtreding of de blessures van André Onana en Donny van de Beek legde. „We wilden met een goed gevoel richting Bayern München gaan en dat hebben we. Met 4-1 bij Zwolle winnen, is gewoon goed.”