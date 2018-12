Eredivisie Vrouwen is een grote illusie

Tussen alle rumoer rond de 75 miljoen euro voor Ajacied Frenkie de Jong was de loting voor het WK vrouwenvoetbal zaterdagavond even ’trending topic’ op Twitter. Oranje is gekoppeld aan Canada, Kameroen en Nieuw-Zeeland. Zoals altijd bij FIFA-lotingen is niets geregisseerd en is het natuurlijk puur toeval dat de ploeg van Sarina Wiegman drie pouleduels afwerkt in Noord-Frankrijk op enkele uurtjes van Nederland.