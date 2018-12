Feyenoord doorbreekt dramareeks

Na de winst bij De Graafschap in het seizoen 2015/’16 (1-2) verloren de Rotterdammers liefst zes (!) keer op rij tegen nieuwkomers in de Eredivisie.

Nederlagen bij Go Ahead Eagles en Sparta (beiden 1-0) hielden Feyenoord in 2017 niet van de landstitel. Wel is overduidelijk dat deze duels in overige seizoenen de achterstand met Ajax en PSV alleen maar vergrootten.

Ter vergelijking: op het gelijkspel bij De Graafschap (1-1) na, waardoor in 2016 de titel aan PSV moest worden gelaten, won Ajax al zijn zes overige duels tegen promovendi: 19 punten. PSV haalde zelfs de volle buit uit acht duels: 24 punten. Feyenoord kwam gisteren op 6 uit 8…