Streppel: ’Frenkie toen niet zo ver als nu’

Jurgen Streppel, toenmalig hoofdtrainer van Willem II en nu coach van het Cypriotische Anorthosis Famagusta, draagt het stempel met zich mee dat hij De Jong negeerde. „Er zullen nu allerlei mensen daarover op de voorgrond treden. Het is maar hoe je er tegenaan kijkt”, aldus Streppel.

„Het is simpel. Frenkie was toen al een geweldige speler. Op zijn vijftiende lieten wij hem meetrainen met het eerste elftal, waarbij je direct zag dat hij heel uitzonderlijke kwaliteiten bezat. Alleen streden wij destijds tegen degradatie, dus kozen we voor andere spelers. Frenkie was nog lang niet zo ver als nu. Ik vind het geweldig wat hij nu doet en het is mooi om te zien hoe hij dit allemaal zelf heeft afgedwongen. Hopelijk ontwikkelt hij zich door. Of hij het niveau van PSG aankan? Een goede speler moet op elke positie kunnen spelen, bij elke club.”