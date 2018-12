AEK Athene aast op Peterson

„Ik weet dat de clubs erover in gesprek zijn, maar het ligt niet in mijn handen. Ik weet eigenlijk nog helemaal niks. Niet over de omstandigheden, niet over het contract en dat speelt allemaal een rol. Ik heb een gezin met een zoontje en een tweede zoontje onderweg, dus ik moet naar het hele plaatje kijken. Eerst en vooral focus ik me op mijn sportieve prestaties”, aldus de aanvaller, wiens contract na dit seizoen afloopt.

„Maar de club heeft een optie voor een extra jaar. Je moet de club vragen wat ze willen. Het is wel zo dat ze in de winter het meeste geld voor mij kunnen krijgen, omdat ik bij het lichten van die optie in de zomer nog maar één jaar contract heb.”