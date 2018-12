Ten Hag: ’Al zo vaak gezegd dat kunstgras afgeschaft moet worden’

Tegenover de negende driepunter op rij stond namelijk het uitvallen van Donny van de Beek en André Onana, waardoor de medici van Ajax in de aanloop naar Ajax-FC Bayern München (woensdag) overuren moeten maken. Het klaarstomen van Onana lijkt een van de grootste kopzorgen te zijn. Zelf zei de doelman dat hij woensdag niet haalt. „André zit in de emotie en kan dat nog niet weten. We zullen even moeten afwachten”, zegt Erik ten Hag, die eerder op Van de Beek dan de keeper lijkt te kunnen rekenen.

Op het spekgladde veld in Overijssel bleek eens te meer dat de Eredivisieclubs vorige maand een kans hebben gemist om voor eens en altijd af te rekenen met de kunstsprieten, omdat de kleine clubs – met rede – hun eigen belang vooropstelden. Kunstgras afschaffen is het devies van Ten Hag. „Dat heb ik al zovaak gezegd”, aldus de Ajax-trainer.

De aanvoerder van Ajax heeft daar ook zijn mening over. „Deze blessures zijn voor ons natuurlijk een aderlating. Kunstgras is eerlijk gezegd niet mijn favoriete ondergrond en dat geldt voor meer spelers”, vertelt Matthijs de Ligt. „Het zou een oorzaak van deze blessures kunnen zijn, al hadden die ook op gewoon gras kunnen gebeuren. Maar ik denk dat het niet toevallig is dat Donny en André ze hier oplopen.”

