Jordi Cruijff: Keuze voor United of City niet zo vanzelfsprekend meer

Ik volg FC Barcelona en Manchester United nog altijd op de voet. Twee clubs waarvoor ik heb gespeeld en mooie herinneringen aan bewaar. Nadat ik bij Ajax een deel van mijn opleiding had gekregen, ben ik daarna bij Barcelona gevormd tot de voetballer die ik ben geworden. Op basis van een visie die sterk door mijn vader is beïnvloed, omdat hij in mijn periode de technische leiding bij de club had.