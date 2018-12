Bergwijn: ’We stappen niet zomaar in het vliegtuig’

De spelers van PSV hebben genoeg complimenten gehad, maar de balans na vijf wedstrijden is te mager: een puntje. Tegenstander Internazionale strijdt met Tottenham Hotspur, dat op bezoek gaat bij FC Barcelona, om de tweede plek. PSV kan zich volledig richten op de competitie. Of toch niet…?

„We stappen niet zomaar in het vliegtuig. We willen winnen en het zo mooi mogelijk afsluiten”, stelt Bergwijn, die er logischerwijs van baalt dat PSV in Milaan alleen nog speelt voor de eer en de inkomsten. „We hebben natuurlijk tegen betere teams gespeeld, maar ik heb niet het gevoel gehad dat we kansloos waren in deze poule. Dat is ook wel weer positief, maar aan de andere kant is het dan heel frustrerend dat we maar een punt hebben. Maar wij weten als team hoe wij ons hebben gepresenteerd. Daar kunnen we mee verder.”

Positieve terugblik

Ondanks teleurstellende resultaten in de Champions League kijkt de vleugelaanvaller toch positief terug op de Europese campagne van zijn club. Want juist van de wedstrijden over de grens geniet Bergwijn het meeste. „Van wedstrijden op topniveau word ik beter. Ik heb een paar goede wedstrijden gespeeld, maar ook een paar mindere. Dat is ook niet zo gek in deze poule”, vertelt Bergwijn.

Morgenavond wacht de Italiaanse grootmacht Internazionale in het Stadio Giuseppe Meazza en Bergwijn weet in ieder geval al hoe het befaamde Milanese stadion er van binnen uitziet. „Ik heb er nooit gespeeld, maar ben er al wel eens geweest. Ik weet niet meer welke wedstrijd, maar wel dat AC Milan speelde. Dat was tijdens een voetbaltripje met Ajax. Maar nee, dit is zeker niet alleen een tripje voor ons.”

Bekijk ook: PSV rekent simpel af met Excelsior