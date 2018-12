Europa lonkt voor succesvolle River Plate-coach

De 42-jarige Argentijn wordt gezien als de architect van het succes van River Plate, dat onder zijn leiding in 2015 ook al de belangrijkste prijs voor Zuid-Amerikaanse clubs won.

„Er zijn drie woorden die hem typeren: kwaliteit, vastberadenheid en inzet”, zei assistent-trainer Matias Biscay. „Marcelo wil zichzelf en iedereen waarmee hij werkt constant verbeteren. Hij eist veel van zichzelf en van anderen. Hij probeert het beste uit de spelers te halen.”

Gallardo is een kind van River Plate. Als speler vierde hij met die club heel wat successen, met de winst van de Copa Libertadores in 1996 als hoogtepunt. De 44-voudig international voetbalde later in Europa voor AS Monaco en Paris Saint-Germain. Nu lonkt ook als trainer een overstap.

Landgenoten in de top

„We weten allemaal dat hij op een bepaald moment naar Europa gaat”, zegt aanvoerder Leonardo Ponzio. „Maar River Plate is zijn thuis, het is voor hem moeilijk om weg te gaan. Hij heeft ons verteld dat hij graag wil blijven. Maar er komt een dag dat hij naar Europa gaat, dat is zeker.” Met Mauricio Pochettino (Tottenham Hotspur), Diego Simeone (Atletico Madrid) en Santiago Solari (Real Madrid) zijn al heel wat landgenoten van Gallardo als trainer werkzaam in de Europese top.

Als kampioen van Zuid-Amerika mag River Plate weer meedoen aan het WK voor clubs, dat deze week begint in de Verenigde Arabische Emiraten. De ploeg van Gallardo stroomt pas volgende week bij de halve finales in.