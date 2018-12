Van den Brom in beeld bij Utrecht: ’Tijd voor nieuwe stap’

Van den Brom gaat de Alkmaarse geschiedenisboeken in als de langstzittende trainer ooit. „Dat is op zich al een unieke prestatie in deze wereld”, beseft de 52-jarige oefenmeester, die niet vreest dat hij de controle over zijn spelersgroep verliest nu naar buiten is gekomen dat hij binnenkort vertrekt.

„Dat zou iedere trainer zeggen, maar ik ben daar helemaal niet bang voor. Dit soort dingen gebeurt vaak in de voetbalwereld. En we hebben nog een half seizoen met elkaar voor de boeg, na ruim vier jaar te hebben samengewerkt. Onze groep is dusdanig sterk om dat met elkaar tot een goed einde te brengen.”

Enthousiast

Arne Slot, momenteel een van de assistent-trainers, is voorlopig de belangrijkste kandidaat om de taken van Van den Brom vanaf volgend seizoen over te nemen. De club is enthousiast over de kwaliteiten van de oud-speler van PEC Zwolle en NAC Breda, die sinds medio 2017 werkzaam is bij AZ.

