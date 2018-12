Clasie: ’Laten we hopen dat we nog lang van hem kunnen genieten’

Zijn goal én assist leidden tot superlatieven van zijn ploeggenoten, nadat hij zich als nieuw pareltje had gepresenteerd in een door spelers uit de eigen jeugdacademie doordrenkt Feyenoord.

Aanvoerder Jordy Clasie geniet van Kökçü. „Wij trainen al langere tijd met die jongen, zoals er meerdere talenten met ons meedraaien. Ik ben heel blij dat Orkun vandaag de kans heeft gekregen en het ook heeft laten zien. Verbaasd daarover? Nee, eigenlijk niet. Hij is een fantastische voetballer met oog voor de ruimtes, met één of twee bewegingen doet hij de goede dingen. Dat heb je ook gezien toen hij erin kwam. Ik denk dat hij de tweede helft bij elke aanval betrokken is geweest. Een echte nummer 10 met een goede techniek. Laten we hopen dat we nog lang van hem kunnen genieten.”

Berghuis

Op het veld leek er direct een natuurlijke klik te zijn met Steven Berghuis, als intuïtieve voetballers onder elkaar. Hij bediende Berghuis voor de 0-2 en de buitenspeler vond Kökçü voor de 1-3. „Op de training lukt het ook vaak, die combinaties. We zoeken elkaar, ik kan het goed vinden met Steven”, vertelde de debutant.

Naast een geweldige invalbeurt heeft Kökçu ook een nieuw record gevestigd. Hij werd de jongste doelpuntenmaker bij Feyenoord sinds Tonny Vilhena in 2012.

