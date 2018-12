Algemeen directeur SC Heerenveen stapt op

„Ik heb besloten om de zaken hier goed af te sluiten en daarna op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging”, aldus Eisenga, die sinds begin 2016 in het Abe Lenstra Stadion werkt.

Lege tribunes en botsingen

Over een vertrek van Eisenga werd al langer gespeculeerd. De Fries, afkomstig uit de wielerwereld, bracht na zijn aantreden aanvankelijk de rust terug in Heerenveen, dat destijds een roerige periode beleefde. Afgelopen jaar zwol de kritiek echter aan. Zo liepen de commerciële inkomsten terug, raakten de tribunes steeds leger en botste Eisenga met mensen binnen de club. Het leidt nu tot zijn vertrek.

„Ik wil de medewerkers bedanken voor het vertrouwen en hun inzet de afgelopen jaren”, aldus Eisenga in een persbericht. „We hebben goede dingen bereikt met elkaar en gezorgd voor een gezond bedrijfsklimaat. Ik kijk met veel plezier terug op mijn tijd bij deze mooie club en ben blij dat het gelukt is om rust en structuur terug te brengen in het bedrijf.”

Namens de raad van commissarissen krijgt Eisenga lof van voorzitter Jorrit Jorritsma. „De rvc heeft de afgelopen drie jaar prima samengewerkt met Luuc. Hij leidt de club rustig en vastberaden, heeft het vertrouwen van de medewerkers en gaat stap voor stap zijn weg. De hele club is hem daarvoor dank verschuldigd.”