Emanuelson: ’Hij blijft mij ondanks mijn leeftijd pushen’

De comeback na de valse competitiestart is voor de voormalige nummer 15 compleet door de verovering van de vierde positie door een 3-1 zege op directe concurrent Heracles Almelo. Een duel waarin een oudje op voetbalschoenen, de 32-jarige Urby Emanuelson, de grote uitblinker was bij FC Utrecht.

Bekijk ook: FC Utrecht via Heracles naar vierde plaats

Als verdeelstation voor de verdediging speelde Emanuelson een hoofdrol tegen Heracles. Het gemak waarmee de oud-Ajacied voetbalde was een lust voor het oog. „De trainer wil dat ik veel aan de bal kom”, aldus Emanuelson. „Ik word daarin gepusht door hem. Na zo’n wedstrijd als tegen Vitesse, waarin dat minder het geval was, krijg ik ook op mijn kop van hem. Dan wil hij dat ik meer sleur om wel aan de bal te komen. Hij blijft mij ondanks mijn leeftijd pushen om het beste uit mezelf te halen.”

Centrale rol

Advocaat speelt een centrale rol in de opbloei die FC Utrecht heeft doorgemaakt. Volgens Emanuelson door gewoon zichzelf te zijn. „Advocaat is een trainer van de oude stempel. Hij doet geen gekke dingen, maar houdt het simpel en zorgt voor duidelijkheid. Daarbij zit hij er kort bovenop en weet hij ons te prikkelen. Ondanks zijn leeftijd en dat hij al zo lang meeloopt is hij nog zo fanatiek.”

Advocaat legt de lat hoog voor de 17-voudig international en vindt dat hij nog beter kan. „Hij kiest ook wel zijn momentjes. Af en toe is hij een beetje lui”, aldus de trainer van FC Utrecht, die blij is de beschikking te hebben over een speler met de bagage van Emanuelson. „Urby heeft al zo’n fantastische carrière gehad. Hij is 32 en kan voor Utrecht nog heel veel betekenen. We zijn blij dat hij bij ons is en als je ziet hoe hij deze wedstrijd speelt, dan is dat geweldig voor het elftal. Dat stimuleert ook andere jongens.”

Die verantwoordelijkheid is nieuw voor Emanuelson. „Ik ben eigenlijk nooit een leider geweest, maar ik vind het mooi om met mijn ervaring andere jongens te helpen.”

Bekijk hier de uitslagen en stand in de Eredivisie