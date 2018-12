Oranje-international organiseert kerstdiner: ’Iedereen is welkom’

„De plaatselijke slager sponsort het diner, de bakkerij zorgt voor lekkere hapjes en het dessert en we hebben Tesla bereid gevonden om iedereen in stijl op te halen.” Veel mensen vinden het een bijzonder initiatief van de familie Van den Berg. Haar uitnodiging richting eenzame mensen werd honderden keren gedeeld via sociale media en de reacties waren overweldigend.

’Idee speelde al jaren’

„Het idee speelde al jaren”, vertelt de 90-voudig international van de Oranje Leeuwinnen. „Wij zijn thuis groot voorstander van vrijwillig iets doen voor anderen en jezelf inzetten voor mensen die het minder hebben. Op deze manier hopen we meer mensen een fijne kerst te kunnen geven.” De mensen die langskomen hoeven volgens Van den Berg alleen aan te schuiven. De rest wordt allemaal verzorgd. „Van het eten, drinken en vervoer tot de gezelligheid, muziek en warmte.”

De 28-jarige verdedigster vertrekt op 23 december vanuit haar woonplaats Valencia naar Nederland. Een dag later volgt ’s avonds het kerstdiner in het Westland. Voorlopig hebben acht mensen zich aangemeld voor het diner op kerstavond. „Bij meer aanmeldingen kunnen we eventueel nog uitwijken naar een ruimere locatie, want we willen iedereen welkom heten. Mocht het bij dit aantal blijven, kunnen we het gewoon bij ons thuis houden en blijft dat warme woonkamergevoel behouden. Het gaat ongetwijfeld een bijzondere avond worden. Al gaat er straks één iemand gelukkiger de deur uit dan dat hij of zij binnenkwam, dan is het voor ons geslaagd.” Mensen die zich nog willen aanmelden, kunnen Van den Berg een privébericht sturen via sociale media.

