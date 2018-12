Mandy van den Berg droomt na gewonnen EK nu van WK

Mandy van den Berg (tweede van links) knuffelt Shanice van de Sanden tijdens het gewonnen EK van vorig jaar. Ⓒ René Bouwman

AMSTERDAM - Heel veel beter had de WK-loting niet kunnen verlopen voor het Nederlands vrouwenelftal. De voetbalsters zijn ingedeeld in een poule die ze absoluut moeten kunnen overleven én ze spelen al hun groepswedstrijden relatief dicht bij huis. Een historisch oranje-feest in Frankrijk ligt op de loer. „Het is wel bizar dat we voor de tweede keer in de historie een WK gaan spelen en bijna precies dezelfde poule hebben als de vorige keer”, beseft Mandy van den Berg (28), die nog in grote onzekerheid zit wat betreft deelname aan het WK.