KNSB door het stof na blunder met Vormeer

Vormeer reed begin november bij het World Cup-kwalificatietoernooi in Thialf ruim onder de limiettijd. Volgens de regels van de Internationale Schaats Unie hadden de wedstrijden in Heerenveen echter niet de juiste status. De KNSB had het toernooi aangemeld en ging er dan ook vanuit dat alles in orde was, maar al tijdens de eerste wereldbekerwedstrijd in Japan bleek er een probleem te zijn. De KNSB had vervolgens kunnen (en moeten) achterhalen dat Vormeer niet zou mogen rijden in Polen.

Hand in eigen boezem

„Wat dat betreft steken we de hand in eigen boezem”, aldus technisch directeur Remy de Wit van de KNSB. In een reactie vanuit Lausanne werd volgens hem op de aanvraag niet gerept over het schaatstoernooi, terwijl in diezelfde mail wel opmerkingen kwamen over het shorttracktoernooi. „Daarom blijft de zaak voor ons discutabel.”

Vormeer stond zaterdagavond in Alkmaar alweer op het ijs voor een marathon. Ze finishte knap als derde. „Ik heb de frustraties een beetje van me af kunnen rijden. Het is natuurlijk zuur dat ik de dupe ben geworden van een knullige fout. Ik hoop dat de KNSB hiervan leert en de zaakjes een volgende keer op orde heeft.”