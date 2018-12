’Jamal kan Rico pakken’

Het was een bewuste keuze van Glory om een kampioen als Verhoeven niet mee te laten doen. „Die doen nooit mee in een achtmanstoernooi. De kans is aanwezig dat hij in een toernooi verliest van een mindere jongen, puur omdat die makkelijkere eerste rondes heeft gehad”, legt Remon Daalder van Glory uit.

Het werd in Ahoy een toernooi tussen de best of the rest, hoewel Jamal Ben Saddik tijdens de persconferentie voorafgaand aan het toernooi liet weten de winnaar van het evenement te zien als de beste zwaargewicht van het moment. Het was diezelfde Ben Saddik die zich afgelopen weekeinde tot eindwinnaar liet kronen. Hij deed dat met overtuiging én met één hand. De Belgische Marokkaan brak zijn rechterhand in de halve finale tegen Guto Inocente, waardoor hij genoodzaakt was van voorvoet te wisselen in de eindstrijd.

Na zijn eindzege greep Saddik de kans om Verhoeven uit te dagen. „Ik ben klaar voor een rematch. Hopelijk accepteert hij die.” Een jaar geleden stond Saddik ook in Ahoy. Toen was hij het die de touwen in werd geslagen, door Verhoeven. Hij denkt nu verder te zijn. „Ik heb meer ervaring en ben sterker. Ik zou de Ben Saddik van vorig jaar ook afmaken.”

Zijn trainer Nick Hemmers uit Breda ziet nog een ander verschil, dat te maken heeft met de schildklierkanker waar zijn pupil aan leed. „Hij is niet ziek meer en daardoor mentaal ook een stuk sterker. Ik zeg regelmatig tegen hem: ’Kijk wat je allemaal al hebt overwonnen, dat zijn veel moeilijkere dingen dan deze wedstrijd’.” Ook Hemmers heeft vertrouwen in een rematch tegen Verhoeven. „Jamal is de enige die Rico kan pakken.”