’Niemand bij Schalke kan een bal aannemen’

De wedstrijd van afgelopen zaterdag tussen Schalke 04 en Borussia Dortmund (1-2) zal niet de geschiedenisboeken ingaan als de beste ooit. Volgens Van der Vaart heeft dat grotendeels te maken met een tekort aan kwaliteit bij die Königsblauen. „Hard werken kan iedereen, maar bij Schalke kan bijna niemand een bal aannemen en doorspelen. Het is beangstigend om te zien”, zegt de 109-voudig international tegen Sky Sports.

Voor rust kwam Dortmund na een vlijmscherp aangesneden vrije trap van Marco Reus, die door Thomas Delaney werd gepromoveerd tot doelpunt, op voorsprong. Schalke 04 kwam niet aan voetballen toe. „Iemand als Reus kan een bal aannemen. Hij laat het er zo simpel uitzien, maar als je dan naar de spelers van Schalke kijkt, dan lijkt het opeens heel moeilijk”, zegt Van der Vaart, die zelf 152 Bundesliga-wedstrijden speelde in het shirt van HSV.

Na rust bleef de spelmaker van Schalke, Nabil Bentaleb, achter in de kleedkamer. De inmiddels gestopte Van der Vaart bekijkt de Algerijn, die min of meer op dezelfde positie voetbalt als de oud-speler van Real Madrid, kritisch. „Die Bentaleb draagt nummer 10, maar hij levert alle ballen in. Werkelijk elke bal springt van zijn voet.”

Schalke kwam nog op gelijke hoogte. Na een veelbesproken VAR-momentje werd de bal door de scheidsrechter op de stip gelegd. Daniel Caligiuri schoot vanaf elf meter raak. Een kwartier later schoot de jonge Engelsman Jordan Sancho het winnende doelpunt binnen. Dortmund blijft door de drie punten koploper in de Bundesliga met zeven punten voorsprong op Borussia Mönchengladbach. Bayern München staat derde met negen punten achterstand op de lijstaanvoerder.

