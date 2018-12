Ronaldo daagt Messi uit: ’Kom naar Italië’

Ronaldo maakte deze zomer de overstap van Real Madrid naar Juventus. Na een stroeve start heeft de Portugees zijn draai in de Serie A volledig gevonden. Inmiddels heeft hij alweer negen treffers op zijn naam staan.

Toch ontkomt CR7 er niet aan. Messi. „Ik mis hem wel een beetje”, zegt Ronaldo tegen het Italiaanse La Gazzetta dello Sport. Ronaldo zou Ronaldo niet zijn als hij de rollen een beetje omdraait. „Ik heb in Engeland, Spanje, Italië, Portugal en met het nationale team gespeeld, terwijl hij altijd in Spanje is gebleven. Misschien heeft hij mij wel meer nodig dan ik hem.”

Gelukkig in Spanje

De twee aanvallers stuwden elkaar in Spanje op tot ongekende hoogtes en nu Ronaldo in een andere competite dan Messi speelt, lijkt het einde van een tijdperk Messi-versus-Ronaldo tot een einde te zijn gekomen. Alhoewel, als het aan Ronaldo ligt niet. „Ik zie Messi graag een keer naar Italië komen. Doe wat ik heb gedaan en ga de uitdaging aan”, zegt de Portugees. „Maar als hij gelukkiger is in Spanje en daar wil blijven, dan respecteer ik dat ook.”

