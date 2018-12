Slutsky laakt mentaliteit: ’Dit heb ik nog nooit meegemaakt’

Na een zwakke eerste helft leken de Arnhemmers op slag van rust toch aan een voorsprong te komen, toen Navarone Foor vanaf elf meter mocht aanleggen. De ’Panenka-poging’ van de middenvelder mislukte echter hopeloos.

„We hebben de laatste vier penalty’s op rij gemist. Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt”, verkondigde Slutsky tegenover Fox Sports. „Alexander Büttner tegen Heracles, Oussama Darfalou tegen Excelsior, Bryan Linssen tegen Emmen en nu Navarone Foor weer. Ik heb geen idee wat ik hier mee moet. We wisselen van speler en allemaal zeggen ze dat ze zeker van hun zaak zijn, maar als ze achter de bal staan dan missen ze.”

Kwalijke tegengoal

Dat Foor er na drie gemiste Vitesse-strafschoppen voor koos om de penalty op die manier te nemen, kon ook Slutsky niet verklaren. „Ik heb geen idee waarom hij dat deed, ik kan niet in zijn hoofd kijken. Maar nog kwalijker vind ik het dat we een minuut na de gemiste strafschop een doelpunt tegen krijgen. Of je nu scoort of niet scoort, je focus moet er daarna altijd direct weer zijn.”

Na de 1-1 van Linssen zag Slutsky Vitesse wel aandringen, maar pogingen van Foor en Martin Ødegaard niet in de 1-2 resulteren. „En vervolgens verliezen we weer omdat we op beslissende momenten fouten maken. En dat kan niet, dan verdien je het niet om te winnen. We zijn er mentaal niet klaar voor om met dat soort situaties om te gaan.”

