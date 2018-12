Stuttgart tot winterstop zonder Pavard

De Franse verdediger heeft een gescheurde hamstring opgelopen in de verloren uitwedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach (3-0). Pavard blesseerde zich toen hij in de slotfase de bal ongelukkig in eigen doel werkte.

De 22-jarige Fransman staat zo'n zes weken aan de kant en moet zich dus al gaan richten op de tweede seizoenshelft. Stuttgart speelt dit kalenderjaar nog drie duels. Met elf punten staat de club op de zestiende plaats in de Bundesliga, met alleen Hannover 96 (tien punten) en Fortuna Düsseldorf (negen) onder zich.

Pavard was de vaste rechtsback in het Franse elftal dat afgelopen zomer de wereldtitel veroverde. Hij scoorde met een fraaie knal in de achtste finale tegen Argentinië (4-3). Dat doelpunt werd gekozen tot de mooiste van het toernooi.