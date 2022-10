Premium Het beste van De Telegraaf

Buitenlandse media prijzen Karim Benzema na winnen Gouden Bal: ’Zijn lot veranderde’

Een trotse Karim Benzema. Ⓒ ANP/HH

Trots nam Karim Benzema maandagavond de Ballon d’Or in ontvangst. Het was voor de 34-jarige Fransman de eerste keer in zijn loopbaan dat hij de prestigieuze prijs op zijn naam schreef. In het buitenland wordt een dag na de verkiezing enthousiast gereageerd op de kroning van de voetballer van Real Madrid.