Koeman en selectie door ziedende voorzitter met bus teruggestuurd

De Turkse media raken niet uitgepraat over wat er vervolgens gebeurde. Koç besloot namelijk de terugvlucht voor trainer Erwin Koeman en zijn selectie te cancellen en zijn falende team met de bus terug te sturen.

Normaal is met de bus gaan niet per se een probleem, alleen deze busreis - van het Akhisar Stadium naar Istanbul - is een slordige 374 kilometer. De bus zou er naar verluidt zo’n 5,5 uur over gedaan hebben.

Koeman kreeg woensdag te horen dat hij voorlopig hoofdtrainer is in Istanbul. „We zeggen hetzelfde als we eerder zeiden: er verandert niets”, stelde Fenerbahçe op de website.