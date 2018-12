Robben mist Ajax-uit

De vleugelaanvaller reist niet mee af naar Amsterdam, zegt hij tegen de NOS. De bovenbeenblessure van Robben is te hardnekkig. Hij miste eerder al de duels met Werder Bremen en FC Nürnberg. De linkspoot liep de blessure op tegen Benfica.

En toch houdt de zwaar balende Robben de deur nog op een klein kiertje. ,,Het is zeer onwaarschijnlijk. Waarom? Omdat het niet goed gaat. Ik ben niet fit. Misschien dat het wonderbaarlijk snel beter gaat, maar dat verwacht ik niet."

En dat komt wel aan bij de Bedumer. ,,Ik was blij met de loting. Dit is pas de tweede keer dat ik tegen een Nederlandse ploeg zou mogen spelen in de Champions League. En dat terwijl ik toch al behoorlijk wat jaartjes in het buitenland speel. Ik heb een keer tegen PSV, mijn oude cluppie, gespeeld en nu dan tegen Ajax.”

Ajax en Bayern strijden woensdag om 21.00 uur om de groepswinst in de Champions League. De Amsterdammers moeten winnen om de eerste plek veilig te stellen.