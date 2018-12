Ricciardo ging door ’enorm diep dal’

In een speciale Red Bull-podcast vertelt hij over deze zware periode. „Er gebeurde veel in 2015, vooral op persoonlijk vlak, in het leven. Het overlijden van Jules heeft meer effect op me gehad dan ik ooit had gedacht en er waren een aantal andere zaken in mijn leven die me gevormd hebben tot de mens die ik nu ben.”

Ricciardo herinnert zich - na de dood van Bianchi - de eerste race waarbij hij weer ’de oude’ was. „Dat was in Hongarije en ook mijn eerste podium van dat jaar. Het was een dubbel podium voor het team en ik kan me herinneren dat het een heel emotioneel weekend was. Het was enorm belangrijk daar op het podium te staan, een enorme opluchting en een moment van dankbaarheid. Het was heel belangrijk. Na een tijd dat ik door een diep dal ging, was dat een enorm hoogtepunt.”

Bianchi overleed in 2015 na de GP van Japan. Hij crashte met hoge snelheid tegen een shovel aan. Na het ongeval raakte hij in coma en kwam daarna niet meer bij kennis. Hij werd niet veel later in het ziekenhuis doodverklaard en was de eerste coureur sinds Ayrton Senna in 1994 die overleed aan de gevolgen van een crash in een Grand Prix van de Formule 1.