Iker Casillas en Sara Carbonero uit elkaar

De 39-jarige voormalig keeper en de 37-jarige journaliste trouwden in 2016 in het geheim, maar nu is de koek op, bevestigden ze allebei op sociale media. Casillas en Carbonero hebben samen twee kinderen: Martín (7) en Lucas (4).

Toen Spanje in 2010 ten koste van het Nederlands elftal de wereldtitel veroverde in Johannesburg interviewde Carbonero haar toenmalige vriend. Casillas kon het niet laten om zijn verbouwereerde vriendin een dikke kus te geven.

“Zowel Sara als ik ben enorm trots op het gezin dat we hebben gesticht en al die jaren van samenzijn en geluk. Maar tegenwoordig bewandelt onze liefde als koppel een andere weg. Geen wegen die ver uit elkaar liggen, want we vervullen samen de prachtige taak van toegewijde ouders. Onze prioriteit is liefde en toewijding in het opvoeden van onze kinderen zodat ze in een stabiele omgeving opgroeien. Dit is een zeer doordachte beslissing die we in onderling overleg hebben genomen. Respect, genegenheid en vriendschap zal er altijd blijven.”

In mei 2019 kreeg Casillas, die de overstap had gemaakt van Real Madrid naar FC Porto, een hartstilstand. In hetzelfde jaar kreeg Carbonero eierstokkanker. Ze herstelden allebei en vochten zich door een zware periode, maar na eerdere geruchten over een breuk is de relatie tussen de twee nu dus echt voorbij.