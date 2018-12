Slot nieuwe hoofdtrainer AZ

Hij volgt John van den Brom op, die na dit seizoen afscheid neemt van de Alkmaarders. De duur van het contract van Slot en de verdere invulling van de staf worden in de loop van de tweede seizoenshelft gepresenteerd.

De beslissing ging in gezamenlijk overleg met de club, zo meldt AZ. „Ik ben trots dat ik als langstzittende trainer de boeken in ga”, zegt Van den Brom op de clubsite. „De afgelopen vijf jaar heb ik mooie seizoenen beleefd bij AZ. Maar het is nog te vroeg om terug te blikken. Vanaf heden gaat de focus weer op dit seizoen. We gaan er de komende maanden alles aan doen om het seizoen AZ-waardig af te sluiten.”

Van den Brom nam het in 2014 over van Marco Van Basten. Onder zijn leiding plaatste AZ zich in zijn eerste seizoen met een derde plaats in de eredivisie rechtstreeks voor Europees voetbal. Ook in het seizoen 2015-2016 slaagde AZ erin zich - als vierde in de eredivisie - rechtstreeks te plaatsen voor de Europa League. Het seizoen erop overwinterde AZ in de Europa League, na een 3-2-zege op het Russische Zenit Sint-Petersburg. AZ bereikte dat seizoen ook de finale van de KNVB-beker, waarin het van Vitesse verloor.

In 2018 drong AZ nogmaals door tot de finale van het bekertoernooi. Dit keer was Feyenoord te sterk voor de Alkmaarders, die in de eredivisie als derde eindigden. Alireza Jahanbakhsh werd namens AZ topscorer van de eredivisie. De Iraniër scoorde 21 keer en verdiende een recordtransfer naar Brighton.