Warriors de Sportpersoonlijkheid van 2018

In juni werd de ploeg met sterren Stephen Curry en Kevin Durant in de gelederen voor de derde keer in vier jaar tijd kampioen in de NBA.

Het is pas de vierde keer in de geschiedenis dat de onderscheiding, die in 1954 voor het eerst werd uitgereikt, naar een team gaat. Eerder ging de prijs naar het Amerikaanse ijshockeyteam (1980), het Amerikaanse vrouwenvoetbalelftal (1999) en honkbalploeg Boston Red Sox (2004). Op de erelijst volgt Golden State Warriors honkballer Jos Altuve en American football-speler J.J. Watt op.

Sports Illustrated liet vaker basketballers in de prijzen vallen. Eerder verkoos het Michael Jordan (1991), Dwayne Wade (2006) en LeBron James (2012 en 2016) ook al tot Sportpersoonlijkheid van het Jaar.