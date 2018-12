Sainz: ’Norris en ik gelijkwaardig’

Het Britse raceteam contracteerde naast Sainz de 19-jarige Formule 2-coureur Lando Norris. Sainz (24) verwacht dat de samenwerking met deze debutant beter verloopt dan de vorige keer dat hij naast een rookie plaats nam. „Het zal vast beter gaan dan bij Toro Rosso”, zegt de zoon van rally-legende Carlos Sainz senior bij Motorsport.com.

Bij Toro Rosso was Max Verstappen zo’n anderhalf jaar zijn teamgenoot. De Nederlander besliste de felle concurrentiestrijd voor promotie naar zusterteam Red Bull Racing in zijn voordeel.

„Ik verwacht dat de situatie vergelijkbaar wordt als met Nico Hulkenberg bij Renault. Nico kwam een jaar eerder dan ik naar Renault. Nu bij McLaren ben ik degene met met meer ervaring. Ik zal het team op sleeptouw proberen te nemen, maar zodra Lando zich gaat ontwikkelen staan we op gelijke voet en is het een verse start voor ons het hele team.”

Sainz kijkt met een goed gevoel terug op zijn tijd bij Renault. „Ik had daar een erg goede relatie met Nico. Op het circuit ging het er altijd eerlijk aan toe en we hebben het team samen verbeterd. We zaten in de kwalificatie altijd erg dicht bij elkaar en daar hebben we ’s zondags veel punten mee gescoord. Hopelijk gaat ons dat bij McLaren ook lukken.”