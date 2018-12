Van Gerwen: ’Ik ben de grote favoriet op het WK’

Mighty Mike won voor het laatst in 2017 het WK. Vorig jaar strandde hij in de halve finale tegen de latere - verrassende - winnaar Rob Cross. De laatste tijd verloor Van Gerwen hier en daar nog weleens een potje. „Ik ben wat ongelukkig geweest. Maar ik moet gewoon mijn finishes verbeteren en daar werk ik hard aan”, zegt hij op de site van de PDC.

Volgens Van Gerwen verwachten mensen soms te veel van hem. „Het is niet mijn beste jaar geweest. Zeker als je het vergelijkt met andere jaren. Maar ik heb nog steeds meer toernooien dan elke andere speler gewonnen.”

Grote favoriet

De Nederlandse darter heeft zelf ook hoge verwachtingen, natuurlijk. „Ik wil elke wedstrijd goed spelen. Je kan nog steeds winnen zonder een gemiddelde van 100, maar dat lukt je niet een volledig toernooi. Dat gebeurde mij dus vorig jaar. Rob (Cross, red) speelde toen heel goed, maar ik kan het alleen mezelf kwalijk nemen. Normaal mis ik geen vijf matchdarts.”

Van Gerwen vervolgt: „Ik weet hoe het voelt om te verliezen en dat is niet fijn. Zeker op dat specifieke moment is dat vrij pijnlijk. Het is echter een geweldig gevoel om het WK te winnen. Je werkt het hele jaar hard en als je dan kan afsluiten met de WK-titel is dat fenomenaal.”

Mighty Mike won er twee en weet dat je er helemaal klaar voor moet zijn. „Ik zal de grote favoriet zijn en dat zorgt voor druk op mijn schouders. Ik zal dus moeten presteren.” De Brabander weet dat hij te maken heeft met een zware loting. „Zeker als je kijkt naar het aantal goede spelers aan mijn kant van het schema. Maar op een WK moet je iedereen kunnen verslaan.”