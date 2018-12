Oud-bondscoach IJsland kiest voor zandbak

De 51-jarige IJslander nam na het wereldkampioenschap in Rusland afgelopen zomer afscheid als bondscoach van zijn land, dat in de groepsfase was blijven steken. Hallgrimsson pakte zijn oude baan als tandarts weer op.

Al-Arabi uit Qatar heeft Hallgrimsson nu verleid toch weer de voetbalwereld in te stappen. De trainer ondertekent dinsdag een contract tot het einde van het seizoen bij de club die uitkomt op het hoogste niveau en voorlopig op de zesde plek staat.

Hallgrimsson was bij het EK van 2016 de tweede man op de bank bij IJsland, dat onder leiding van de Zweed Lars Lagerbäck de kwartfinales haalde. Lagerbäck vertrok na het toernooi in Frankrijk, waarna Hallgrimsson eindverantwoordelijke werd.

De IJslandse voetballers staan tegenwoordig weer onder leiding van een Zweed, Erik Hamrén.