O’Sullivan roept spelers bijeen na onvrede

Het is bekend dat The Rocket zeer ontevreden is over de huidige gang van zaken. De grote man achter de organisatie van grote toernooien, Barry Hearn, schitterde gisteravond in York door afwezigheid toen O’Sullivan voor de 7e keer de titel van het UK Championship in ontvangst mocht nemen.

„Er moeten volgens mij op korte termijn tal van verbeteringen komen, want het kan niet langer zo doorgaan. Met name de kalender is een zooitje en ook de omstandigheden voor de spelers zal aangepast moeten worden”, zegt de vijfvoudige wereldkampioen en houder van talrijke snookerrecords O’Sullivan.

The Rocket hoopt dat de spelers zich in besloten kring durven uit te spreken hoe ze tegen de huidige gang van zaken aankijken, Ronnie zal hen dan ook zijn voorstellen tot verbeteringen voorleggen.

„Als er geen verbeteringen komen, dan rest mij niets anders dan met een beperkt aantal spelers een eigen snookercircuit op te zetten. Er zijn al positieve signalen gekomen, maar ik wil nog een laatste poging doen om u verbeteringen in de actuele gang van zaken te krijgen .„

Wanneer die bespreking zal plaatsvinden, wil The Rocket niet zeggen.