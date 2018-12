FC Barcelona zonder Suárez tegen Tottenham

De Uruguayaanse aanvaller krijgt rust, zei trainer Ernesto Valverde maandag.

„Het is geen goed idee voor Luis om twee wedstrijden in vier dagen tijd te spelen. Hij is pas net terug van een blessure”, aldus Valverde, die zijn elftal zaterdag in de Spaanse competitie met 4-0 van Espanyol zag winnen. Suárez maakte één doelpunt.

Tottenham mist in Barcelona Mousa Dembélé (enkel), Juan Foyth (hamstring), Davinson Sánchez (hamstring) en Victor Wanyama (knie). Serge Aurier is wegens een liesblessure ook niet meegegaan naar Spanje. Kieran Trippier is herstellende van een liesblessure en lijkt niet op tijd klaar voor dinsdag. Erik Lamela is na een dijbeenblessure wel weer inzetbaar.

Barcelona is in de Champions League al zeker van groepswinst. Tottenham strijdt met Internazionale, dat PSV ontvangt, voor het andere ticket voor de achtste finales. Beide clubs hebben evenveel punten. De Spurs gaan bij een overwinning door, omdat ze een beter onderling resultaat hebben tegen Inter. De Italianen maken alleen kans als Tottenham niet bij Barcelona wint.