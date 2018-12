Inter zonder Nainggolan en Vecino tegen PSV

De Belgische middenvelder is volgens trainer Luciano Spalletti nog niet hersteld van een enkelblessure. Ook de Uruguayaan Matías Vecino kan niet in actie komen omdat hij nog niet fit genoeg is.

Internazionale strijdt in groep B samen met Tottenham Hotspur om overwintering in de Champions League. De club uit Milaan moet PSV verslaan en erop hopen dat FC Barcelona, al verzekerd van groepswinst, minimaal gelijkspeelt tegen Tottenham Hotspur.

„Dit is de belangrijkste wedstrijd sinds ik bij Inter werk”, zei Spalletti - sinds 2017 bij de club - aan de vooravond van het laatste groepsduel.

Verder werd hem gevraagd of hij er problemen mee had dat aanvoerder Mauro Icardi naar Madrid was gevlogen om zondag de finale van de Copa Libertadores te bekijken. „Ik zie daar geen problemen in”, zei Spalletti. „Veel andere spelers waren ook aanwezig en ik vond dat niet vreemd.”