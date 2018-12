Van Bommel: ’Die stap moeten we maken’

Op de persconferentie vertelt de oefenmeester verder: „Als je dat blijft doen maakt het niet uit of je voor ’niks’ speelt of niet. We hebben dit seizoen al hele grote stappen gezet. De stappen die je maakt in deze wedstrijden zijn supermooi en leerzaam. Dat neem je als speler en als team mee.”

Bovendien meent Van Bommel dat het spelen in Milaan een extraatje is. „In Italië is het voetbal emotioneler dan in andere landen. Hoe mooi is het dan om in zo’n stadion te spelen onder deze omstandigheden.”

En dus gaat PSV vol voor de winst, komende dinsdag om 21.00 uur. Inter speelt nog wel om de knikkers: de Italianen kunnen zich bij de laatste 16 plaatsen. „Wij willen graag hier winnen. Dat het niet makkelijk wordt hebben we ook ervaren in Londen en Barcelona. We spelen goed, maar halen geen punten. Die stap moeten we maken.”