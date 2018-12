Vreemde vraag voor Rosario op persconferentie

De middenvelder van PSV kreeg op de persconferentie één vraag van een buitenlandse journalist, die leek te denken dat de international van Oranje helemaal geen Nederlander was…

Mede door de wat stroeve vertaling in zijn oortjes snapte Rosario totaal niet waar de journalist van de Latijns-Amerikaanse tak van ESPN heen wilde. „Pablo komt niet uit Zuid-Amerika, maar gewoon uit Nederland”, schoot de woordvoerder van PSV de jonge middenvelder te hulp.

Toen de verslaggever zijn vraag herhaalde, wat de band tussen Mexico en hem was, was Rosario er als de kippen bij om van het gedoe af te zijn. „Mijn ouders zijn geboren in de Dominicaanse Republiek. Los van het feit dat het vrij dicht bij Mexico ligt, weet ik niet wat ik er verder over moet zeggen.”