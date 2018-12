PSG-trainer rekent op Neymar in Belgrado

Neymar Ⓒ AFP

Thomas Tuchel, de trainer van Paris Saint-Germain, rekent erop dat Neymar fit genoeg is om dinsdag mee te doen in de Champions League-wedstrijd tegen Rode Ster Belgrado. Neymar viel zondag 2 december geblesseerd (lies) uit in de competitiewedstrijd tegen Girondins Bordeaux.