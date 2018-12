Sporkslede onder het mes

Sporkslede hield aan het met 2-1 gewonnen duel met Vitesse van zondag een achillespeesblessure over en moet een operatie ondergaan.

,,Zo geniet je ouderwets van de sfeer en het spel, even later is alles anders. Bij de landing voelde ik dat het mis was. Binnenkort word ik geopereerd en daarna kan ik vooruitkijken. Dankbaarheid voor alle mooie NAC-momenten zorgen ervoor dat ik deze uitdaging met goede moed aanga. Ik weet niet beter dan mijzelf terug te knokken", zei Sporkslede op de website van NAC.

NAC speelt voor de winterstop nog tegen PEC Zwolle (uit) en sc Heerenveen (thuis). Of Sporkslede direct na de winteronderbreking weer inzetbaar is, is op dit moment nog niet duidelijk, zo meldt NAC.