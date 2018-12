Gedrag Dembele laat ploeggenoot van Barça koud

„Ik heb eigenlijk geen idee wat er met hem aan de hand is, maar ik weet wel dat hij erg goed doet op het veld”, zei de verdediger een dag voor het Champions League-duel met Tottenham Hotspur. Dembele maakte afgelopen zaterdag tegen Espanyol (0-4 zege) een doelpunt en produceerde een assist.

Lenglet laat in het midden of de 21-jarige Dembele gestraft dient te worden. „Ik weet niet of een straf de just beslissing is. Die vraag moet je stellen aan de mensen die daar over gaan. Ik weet het niet. Hij doet het prima binnen de lijnen. En dat is wat mij interesseert.”