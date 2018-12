Ook Hans Westerhof vertrekt uit rvc SC Heerenveen

Het stichtingsbestuur van SC Heerenveen liet gisteren weten dat rvc-voorzitter Jorrit Jorritsma en Gerard Kremer (portefeuille commercie in de rvc) niet herbenoemd zouden worden tijdens de algemene vergadering voor aandeelhouders komende maandag.

In diezelfde verklaring wordt gesteld dat ‘over de positie van de heer H. Westerhof na de AvA meer duidelijkheid zal komen’. Daarmee leek één van de hoogste bestuursorganen de deur op een kier te houden voor Westerhof, maar hij is zelf niet van plan te blijven.

„Het vertrouwen in de rvc is opgezegd en daar hoor ik ook bij”, aldus Westerhof. ,,Ik voel me verbonden met Jorrit en Gerard, die ik beschouw als zeer integere mensen.”

Maandag zullen rvc-voorzitter Jorritsma en Kremer direct worden vervangen. Ook voor Westerhof zal dus een vervanger moeten worden gevonden.