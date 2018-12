O’Sullivan niet naar Scottish Open

O’Sullivan heeft de organisatie in Glasgow laten weten dat hij zijn inschrijving terugtrekt. The Rocket zou in de eerste ronde uitkomen tegen de 30-jarige Daniel Wells, die 66e staat op de wereldranglijst. De Welshman krijgt een walk-over en is bij de laatste 64 geplaatst. Het derde toernooi, in de Home Nations Serie, kent op de eerste dag al enkele verrassingen.

Tot teleurstelling van de organisaties in Glasgow zijn op de eerste dag al twee bekende Schotse topspelers, Stephen Maguire en Anthony McGill uitgeschakeld. Maguire verloor met 4-1 van de Brit Billy Joe Castle en McGill ging met een 4-2 nederlaag tegen de jonge Chinees Zhang Yong weer naar huis.