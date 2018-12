Barça ziet af van competitieduel in Miami

In september sloot de organisatie van de hoogste Spaanse competitie La Liga een voorlopig contract af met sport- en mediamultinational Relevent om jaarlijks wedstrijden op Amerikaans grondgebied te laten spelen. Barcelona - Girona zou op 26 januari in Miami de primeur zijn. De Spaanse voetbalbond sprak zich eerder al tegen de plannen uit, net als belangenorganisaties van voetballers.

„FC Barcelona was en is bereid om een wedstrijd in Miami te spelen. En wij waren akkoord dat de winst van die wedstrijd verdeeld zou worden tussen alle Spaanse clubs die uitkomen op het hoogste en een na hoogste niveau. Zolang alle betrokken partijen niet op één lijn zitten, kan dit project niet floreren”, aldus de leiding van FC Barcelona.