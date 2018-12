Ramselaar terneergeslagen: ’Dit is pijnlijk’

„Dat is pijnlijk natuurlijk”, zei de middenvelder van de Eindhovenaren voor de camera van FOX Sports. „Alleen in mijn situatie kan ik het maar beter positief bekijken. In Italië zou ik toch niet spelen. In dat opzicht is het positief, maar het is zeker niet fijn.”

„Ik ben zeker niet gelukkig op dit moment. Dat straal ik misschien uit. Het is heel lastig”, aldus de 22-jarige voetballer uit Amersfoort. Ramselaar speelt sinds 2016 bij PSV. Na twee seizoenen met behoorlijk wat speeltijd komt hij er onder trainer Mark van Bommel dit seizoen nauwelijks aan te pas.

Bekijk ook: Ondaan loodst Telstar langs Jong AZ