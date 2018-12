Frenkie de Jong hoopt vurig op herstel Robben

„Het zou voor het eerst zijn. Arjen Robben is toch een grootheid in het Nederlandse voetbal en ik ben benieuwd hoe hij is als je echt tegen hem speelt”, aldus De Jong, die in het heenduel in München ontbrak (blessure). „Zijn acties en snelheid, het lijk me mooi om dat van dichtbij te ervaren.”

Zelf heeft Robben vanwege een bovenbeenblessure ernstige twijfels over zijn meespelen in de Johan Cruijff ArenA, waar hij ruim een jaar geleden afscheid nam als international. De verwachting is dat dit ook zijn laatste bezoek aan het stadion zou zijn, omdat hij Bayern aan het eind van het seizoen de rug toekeert. „Zeer onwaarschijnlijk”, reageert Robben bij de NOS als hij zijn kans op meespelen inschat. „Het gaat niet goed, ik ben niet fit.” Volgens de Groninger moet er een wonder gebeuren. ,,Maar dat verwacht ik niet.”

Frenkie de Jong

Robben bleef de afgelopen twee Bundesliga-duels ook al langs de kant. Hij liep de blessure op tegen Benfica in de vorige poulewedstrijd in de Champions League toen hij nog twee magistrale doelpunten voor zijn rekening nam. Robben had zich juist verheugd op het bezoek aan Ajax. „Na PSV pas de tweede keer dat ik een Nederlandse tegenstander tref in al die jaren in het buitenland. Zoiets geeft toch wat extra’s.”

De Jong: „Als Arjen het haalt, sta ik dicht bij hem omdat ik wat teruggetrokken op het middenveld vanaf links speel en hij hangend vanaf de rechterkant. Ik hoop dat hij toch fit is en een mooie ontvangst krijgt, maar het blijft wel de bedoeling dat wij winnen en zo eerste in de poule worden.”