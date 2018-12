Volop kansen in Index

Zo staan deze week de WK kortebaanzwemmen op de rol en nadert zowel het WK hockey als het EK handbal z’n climax.

Het aantal medailles in de Index had al een recordaantal bereikt. Het zijn er nu 378. Wellicht dat over drie weken de 400 plakken zijn aangetikt. Het record stond tot dit jaar op 339.

WK DARTS

Brons: Michael van Gerwen

WTA-TOERNOOI BRISBANE

Goud: Demi Schuurs/Kiki Bertens

ATP-TOERNOOI PUNE

Goud: Matwé Middelkoop/Robin Haase

WTA-TOERNOOI AUCKLAND

Goud: Bibiane Schoofs (met buitenlandse partner)

EK AFSTANDEN

Goud: Esmee Visser (3000 meter)

Goud: Ronald Mulder (500 meter)

Goud: Lotte van Beek (1500 meter)

Goud: Achtervolging vrouwen (Marrit Leenstra, Melissa Wijfje, Lotte van Beek)

Goud: Achtervolging mannen (Jan Blokhuijsen, Marcel Bosker, Simon Schouten)

Goud: Jan Blokhuijsen (massastart)

Zilver: Teamsprint vrouwen (Mayon Kuipers, Sanneke de Neeling, Letitia de Jong)

Zilver: Carlijn Achtereekte (3000 meter)

Zilver: Thomas Krol (1500 meter)

Brons: Koen Verweij (1500 meter)

Brons: Marrit Leenstra (1500 meter)

Brons: Marcel Bosker (5000 meter)

Brons: Marrit Leenstra (1000 meter)

EK SHORTTRACK

Goud: Sjinkie Knegt (500 meter)

Goud: Sjinkie Knegt (1000 meter)

Goud: Sjinkie Knegt (1500 meter)

Goud: Sjinkie Knegt (algemeen klassement)

Goud: relayploeg mannen (Sjinkie Knegt, Daan Breeuwsma, Dennis Visser, Itzhak de Laat)

Zilver: Yara van Kerkhof (1500 meter)

Zilver: Suzanne Schulting (1000 meter)

WTA-TOERNOOI HOBART

Goud: Demi Schuurs (met buitenlandse partner)

WERELDBEKER VELDRIJDEN

Goud: Mathieu van der Poel

TOUR DOWN UNDER

Brons: Tom-Jelte Slagter

EK ZAALHOCKEY

Zilver: Vrouwenploeg

AUSTRALIAN OPEN

Goud: Diede de Groot

Brons: Aniek van Koot

Goud: Marjolein Buis (met buitenlandse partner)

Zilver: Diede de Groot/Aniek van Koot

MASTERS

Goud: Michael van Gerwen

Zilver: Raymond van Barneveld

WK HANDBOOGSCHIETEN (INDOOR)

Goud: Mike Schloesser (compound)

WINTERSPELEN

Goud: Sven Kramer (vijf kilometer)

Goud: Carlijn Achtereekte (drie kilometer)

Goud: Ireen Wüst (1500 meter)

Goud: Jorien ter Mors (1000 meter)

Goud: Esmee Visser (5000 meter)

Goud: Kjeld Nuis (1500 meter)

Goud: Kjeld Nuis (1000 meter)

Goud: Suzanne Schulting (1000 meter)

Zilver: Jorrit Bergsma (tien kilometer)

Zilver: Patrick Roest (1500 meter)

Zilver: Ireen Wüst (drie kilometer)

Zilver: Sjinkie Knegt (1500 meter)

Zilver: Yara van Kerkhof (500 meter)

Zilver: ploegachtervolging vrouwen (Ireen Wüst, Lotte van Beek, Marrit Leenstra en Antoinette de Jong)

Brons: Antoinette de Jong (drie kilometer)

Brons: Marrit Leenstra (1500 meter)

Brons: relayploeg vrouwen (Suzanne Schulting, Jorien ter Mors, Lara van Ruijven en Yara van Kerkhof)

Brons: ploegachtervolging mannen (Sven Kramer, Koen Verweij, Jan Blokhuijsen en Patrick Roest

Brons: Koen Verweij (massastart)

Brons: Irene Schouten (massastart)

ATP-TOERNOOI SOFIA

Goud: Matwé Middelkoop/Robin Haase

WK HANDBOOGSCHIETEN (INDOOR)

Goud: Sjef van de Berg

Goud: Nederlandse ploeg (Sjef van de Berg, Rick van der Ven en Steve Wijler)

NBO OMAN OPEN

Goud: Joost Luiten

WK BAANWIELRENNEN

Goud: Kirsten Wild (puntenkoers)

Goud: Kirsten Wild (scratsch)

Goud: Kirsten Wild (omnium)

Goud: Jeffrey Hoogland (1 kilometer tijdrit)

Goud: Teamsprint mannen (Nils van 't Hoenderdaal, Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland en Matthijs Büchli)

Zilver: Jan-Willem van Schip (puntenkoers)

Zilver: Jan-Willem van Schip (omnium)

Zilver: Kirsten Wild/Amy Pieters (madison)

Zilver: Annemiek van Vleuten (achtervolging)

Zilver: Kyra Lamberink/Shanne Braspennincx (teamsprint)

Brons: Theo Bos (1 kilometer tijdrit)

Brons: Elis Ligtlee (tijdrit)

WK INDOOR ATLETIEK

Zilver: Sifan Hassan (3000 meter)

Brons: Sifan Hassan (1500 meter)

Brons: Nadine Visser (60 meter horden)

STRADE BIANCHI

Goud: Anna van der Breggen

ATP-TOERNOOI DUBAI

Goud: Jean-Julien Rojer (met buitenlandse partner)

WK SPRINT SCHAATSEN

Goud: Jorien ter Mors

Zilver: Kjeld Nuis

Brons: Kai Verbij

GP VAN ARGENTINIË

Goud: Jeffrey Herlings

PARALYMPISCHE SPELEN

Goud: Bibian Mentel (snowboardcross)

Goud: Bibian Mentel (banked slalom)

Goud: Jeroen Kampschreur (supercombinatie)

Zilver: Linda van Impelen (reuzenslalom)

Zilver: Lisa Bunschoten (snowboardcross)

Zilver: Chris Vos (snowboardcross)

Brons: Lisa Bunschoten (banked slalom)

WK ALLROUND SCHAATSEN

Goud: Patrick Roest

Brons: Marcel Bosker

Zilver: Ireen Wüst

Brons: Annouk van der Weijden

RONDE VAN DRENTHE

Goud: Amy Pieters

INDOOR BRABANT

Zilver: Edward Gal (dressuur)

Brons: Madeleine Witte-Vrees (dressuur)

Brons: Harrie Smolders (springen)

WK SHORTTRACK

Zilver: relayploeg vrouwen (Yara van Kerkhof, Lara van Ruijven, Suzanne Schulting en Rianne de Vries)

Brons: Sjinkie Knegt (1000 meter)

WERELDBEKER SCHAATSEN

Goud: Kjeld Nuis (1000 meter)

Goud: Antoinette de Jong (3000/5000 meter)

Zilver: Hein Otterspeer (500 meter)

Zilver: Marrit Leenstra (1500 meter)

Zilver: Marrit Leenstra (1000 meter)

Brons: teamsprint vrouwen

Brons: Ronald Mulder (500 meter)

Brons: ploegachtervolging vrouwen

Brons: Kai Verbij (1000 meter)

Brons: Thomas Krol (1500 meter)

Brons: Sven Kramer (5000/10000 meter)

GP VAN EUROPA

Goud: Jeffrey Herlings

EK ZEILEN

Zilver: Nicholas Heiner (Finn-klasse)

COPPI E BARTALI

Zilver: Bauke Mollema

E3 PRIJS HARELBEKE

Goud: Niki Terpstra

GP VAN VALENCIA

Zilver: Jeffrey Herlings

WK PARALYMPISCH BAANWIELRENNEN

Goud: Alyda Norbruis (500 meter tjdrit)

Goud: Alyda Norbruis (scratch)

Goud: Alyda Norbruis (3 kilometer achtervolging)

Goud: Caroline Groot (500 meter tijdrit)

Goud: Caroline Groot (10 kilometer scratch)

Zilver: Tristan Bangma en Patrick Bos (200 meter sprint)

Zilver: Arnoud Nijhuis (1 kilometer tijdrit)

Brons: fDaniel Abraham Gerbu (15 kilometer scratch)

Brons: Daniel Abraham Gerbu (4 kilometer achtervolging)

Brons: Tristan Bangma en Patrick Bos (1 kilometer tijdrit)

Brons: Tristan Bangma en Patrick Bos (4 kilometer achtervolging)

RONDE VAN VLAANDEREN

Goud: Niki Terpstra

Goud: Anna van der Breggen

Zilver: Amy Pieters

Brons: Annemiek van Vleuten

DWARS DOOR VLAANDEREN

Zilver: Mike Teunissen

SCHELDEPRIJS

Goud: Fabio Jakobsen

PARIJS-ROUBAIX

Brons: Niki Terpstra

GP VAN ITALIË

Goud: Jeffrey Herlings

WTA-TOERNOOI CHARLESTON

Goud: Kiki Bertens

AMSTEL GOLD RACE

Goud: Chantal Blaak

Zilver: Lucinda Brand

GP VAN PORTUGAL

Goud: Jeffrey Herlings

WAALSE PIJL

Goud: Anna van der Breggen

LUIK-BASTENAKEN-LUIK

Goud: Anna van der Breggen

Brons: Annemiek van Vleuten

EK JUDO

Goud: Kim Polling (-70 kilogram)

Brons: Henk Grol (+100 kilogram)

Brons: Tessie Savelkous (-78 kilogram)

EK BADMINTON

Brons: Selena Piek en Cheryl Seinen

Brons: Jelle Maas en Robin Tabeling

ATP-TOERNOOI BARCELONA

Zilver: Jean-Julien Rojer (met buitenlandse partner)

GIRO D’IITALIA

Goud: Tom Dumoulin (eerste etappe)

Zilver: Tom Dumoulin (elfde etappe)

Zilver: Tom Dumoulin (eindklassement)

Brons: Tom Dumoulin (vijftiende etappe)

Brons: Tom Dumoulin (zestiende etappe)

Zilver: Danny van Poppel (twaalfde etappe)

Brons: Danny van Poppel (dertiende etappe)

GP VAN SPANJE

Brons: Max Verstappen

WTA-TOERNOOI MADRID

Zilver: Kiki Bertens

EK ZEILEN

Goud: Marit Bouwmeester (Laser Radial)

Zilver: Maxime Jonker (Laser Radial)

EK KARATE

Brons: Tyron Lardy (+84 kilo)

GP VAN LETLAND

Goud: Jeffrey Herlings

WTA-TOERNOOI ROME

Goud: Demi Schuurs (met buitenlandse partner)

PREMIER LEAGUE DARTS

Goud: Michael van Gerwen

GP VAN DUITSLAND

Goud: Jeffrey Herlings

GP VAN GROOT-BRITTANNIË

Goud: Jeffrey Herlings

WORLD CUP OF DARTS

Goud: Raymond van Barneveld/Michael van Gerwen

WERELDTITELGEVECHT KICKBOKSEN

Goud: Rico Verhoeven

GP VAN FRANKRIJK

Goud: Jeffrey Herlings

GP VAN CANADA

Brons: Max Verstappen

ROLAND GARROS

Goud: Diede de Groot/Aniek van Koot

Zilver: Diede de Groot

Zilver: Marjolein Buis (met buitenlandse partner)

Brons: Aniek van Koot

WK BMX-CROSS

Goud: Laura Smulders

Zilver: Merel Smulders

Brons: Judy Baauw

EUROPESE HONKBALBEKER

Goud: Neptunus

EK BOKSEN

Goud: Nouchka Fontijn

BASKETBAL 3X3

Zilver: Nederlandse mannenploeg

GP VAN FRANKRIJK

Zilver: Max Verstappen

VOLVO OCEAN RACE

Goud: Carolijn Brouwe

GP VAN OOSTENRIJK

Goud: Max Verstappen

GP VAN INDONESIË

Goud: Jeffrey Herlings

CHAMPIONS TROPHY

Goud: Nederlandse mannenploeg

GP VAN AZIË

Goud: Jeffrey Herlings

TOUR DE FRANCE

Zilver: Tom Dumoulin (eindklassement)

Goud: Dylan Groenewegen (zevende etappe)

Goud: Dylan Groenewegen (achtste etappe)

Goud: Tom Dumoulin (20e etappe)

Zilver: Tom Dumoulin (elfde etappe)

Zilver: Tom Dumoulin (twaalfde etappe)

Brons: Bauke Mollema (vijftiende etappe)

GIRO ROSA

Goud: Annemiek van Vleuten (eindklassement)

Goud: Kirsten Wild (tweede etappe)

Brons: Marianne Vos (tweede etappe)

Zilver: Kirsten Wild (derde etappe)

Zilver: Annemiek van Vleuten (zesde etappe)

Goud: Annemiek van Vleuten (zevende etappe)

Brons: Lucinda Brand (zevende etappe)

Goud: Marianne Vos (achtste etappe)

Brons: Lucinda Brand (achtste etappe)

Goud: Annemiek van Vleuten (negende etappe)

Zilver: Lucinda Brand (negende etappe)

Goud: Annemiek van Vleuten (tiende etappe)

WIMBLEDON

Goud: Diede de Groot

Goud: Diede de Groot (met buitenlandse partner)

Zilver: Aniek van Koot

Brons: Marjolein Buis/Aniek van Koot

LA COURSE

Goud: Annemiek van Vleuten

Zilver: Anna van der Breggen

EK POOLBILJARTEN

Goud: Niels Feijen

EK BEACHVOLLEYBAL

Goud: Sanne Keizer en Madelein Meppelink

GP VAN TSJCHIË

Goud: Jeffrey Herlings

BENE LADIES TOUR

Goud: Marianne Vos

EK POOL

Zilver: Nederlandse ploeg (Niels Feijen, Marc Bijsterbosch en Ivar Saris)

EK WATERPOLO

Goud: Nederlandse vrouwenploeg

CLASICA SAN SEBASTIAN

Zilver: Bauke Mollema

WK HANDBIKEN

Goud: Jetze Plat

Goud: Jetze Plat

Goud: Carmen Koedood

Goud: Carmen Koedood

Goud: Jennette Jansen

Goud: Jennette Jansen

Goud: Daniel Abraham Gebru

Goud: Laura de Vaan

Goud: Tim de Vries

Zilver: Tim de Vries

Zilver: Laura de Vaan

Zilver: Vincent ter Schure/Timo Fransen (tandem)

Brons: Mitch Valize

WK HOCKEY

Goud: Nederlandse vrouwenploeg

EK WIELRENNEN

Zilver: Marianne Vos (wegwedstrijd)

Goud: Ellen van Dijk (tijdrit)

Zilver: Anna van der Breggen (tijdrit)

Zilver: Mathieu van der Poel (wegwedstrijd)

EK ZWEMMEN

Brons: Ranomi Kromowidjojo (50 meter vrij)

Zilver: Nederlandse vrouwenploeg (4x 100 vrij: Ranomi Kromowidjojo, Femke Heemskerk, Kira Toussaint en Kim Busch)

Zilver: Femke Heemskerk (200 meter vrij)

Zilver: Femke Heemskerk (100 meter vrij)

Zilver: Gemengde estafetteploeg (200 meter vrij: Kyle Stolk, Stan Pijnenburg, Femke Heemskerk en Ranomi Kromowidjojo)

Goud: Sharon van Rouwendaal (vijf kilometer open water)

Goud: Sharon van Rouwendaal (tien kilometer open water)

Zilver: Sharon van Rouwendaal (25 kilometer)

Brons: Esmee Vermeulen (tien kilometer open water)

Goud: Ferry Weertman (tien kilometer open water)

Goud: Estafetteploeg (Esmee Vermeulen, Sharon van Rouwendaal, Pepijn Smits en Ferry Weertman)

EK TURNEN

Brons: Nederlandse vrouwenploeg (Sanne Wevers, Celine van Gerner, Naomi Visser, Vera van Pol en Tisha Volleman)

Goud: Sanne Wevers (balk)

Zilver: Epke Zonderland (rekstok)

EK ROEIEN

Goud: Lichte dubbeltwee (Marieke Keijser en Ilse Paulis)

Zilver: Dubbeltwee (Roos de Jong en Lisa Scheenaard)

Zilver: Twee zonder stuurvrouw (Elsbeth Beeres en Laila Youssifou)

Zilver: Mannen Holland Acht

Brons: Lichte dubbelvier (Jorke Kooijenga, Koen van Brussel, Bart Lukkes en Ward van Zeijl)

Brons: Dubbelvier (Olivia van Rooijen,Karolien Florijn, Sophie Souwer en Nicole Beukers)

Brons: Vrouwen Holland Acht

EK BAANWIELRENNEN

Goud: Matthijs Büchli (1 kilometer tijdrit)

Goud: Teamsprinters (Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland)

Brons: Sam Ligtlee (1 kilometer tijdrit)

Goud: Kirsten Wild (scratsch)

Goud: Kirsten Wild (omnium)

Goud: Jeffrey Hoogland (sprint)

Brons: Harry Lavreysen (sprint)

Brons: Amy Pieters/Kirsten Wild (madison)

EK SCHOONSPRINGEN

Goud: Celine van Duijn (toren)

EK ATLETIEK

Goud: Sifan Hassan (5000 meter)

Brons: Jamile Samuel (200 meter)

Brons: Dafne Schippers (100 meter)

Brons: Lisanne de Witte (400 meter)

Brons: 4x100 meter estafetteploeg (Christopher Garia,Churandy Martina, Hensley Paulina en Taymir Burnet)

Zilver: 4x100 meter estafetteploeg (Dafne Schippers, Marije van Hunenstijn, Jamile Samuel en Naomi Sedney)

Zilver: Susan Krumins (10.000 meter)

Zilver: Dafne Schippers (200 meter)

EK BMX

Goud: Laura Smulders

WK ZEILEN

Zilver: Marit Bouwmeester (Laser-klasse)

Zilver: Kiran Badloe (RS:X-klasse)

Goud: Lilian de Geus (RS:X-klasse)

Goud: Dorian van Rijsselberghe (RS:X-klasse)

Goud: Annemiek Bekkering en Annette Duetz (49erFX-klasse)

Brons: Pieter Jan Postma (Finn-klasse)

GP VAN BELGIË

Goud: Jeffrey Herlings

WTA-TOERNOOI MONTREAL

Goud: Demi Schuurs (met buitenlandse partner)

GP VAN ZWITSERLAND

Goud: Jeffrey Herlings

WTA-TOERNOOI CINCINNATI

Zilver: Demi Schuurs (met buitenlandse partner)

Goud: Kiki Bertens

Brons: Jean-Julien Rojer (met buitenlandse partner)

EK INLINE-SKATEN

Zilver: Teamsprint (Ronald en Michel Mulder)

Zilver: Michel Mulder (sprint)

Brons: Aflossingsploeg (Kay Schipper, Ronald Mulder en Luc ter Haar)

Brons: Ruurd Dijkstra (puntenkoers)

Zilver: Michel Mulder (200 meter)

Zilver: Ronald Mulder (onelap)

Brons: Crispijn Ariëns (puntenkoers)

Brons: Crispijn Ariëns (marathon)

Brons: Michel Mulder (onelap)

GP VAN BULGARIJE

Goud: Jeffrey Herlings

GP VAN BELGIË

Brons: Max Verstappen

WK ROLSTOELBASKETBAL

Goud: Nederlandse vrouwenploeg

GP VAN TURKIJE

Goud: Jeffrey Herlings

RONDE VAN SPANJE

Zilver: Bauke Mollema (vijfde etappe)

Zilver: Bauke Mollema (negende etappe)

Zilver: Dylan van Baarle (twaalfde etappe)

Brons: Steven Kruijswijk (negentiende etappe)

EK HANDBOOGSCHIETEN

Goud: Steve Wijler (recurve)

WK HANDBOOGSCHIETEN

Goud: Mike Schloesser (compound)

US OPEN

Goud: Diede de Groot

Goud: Diede de Groot (met buitenlandse partner)

Zilver: Marjolein Buis/Aniek van Koot

WK MOUNTAINBIKE

Brons: Mathieu van der Poel

GP VAN SINGAPORE

Zilver: Max Verstappen

GP VAN NEDERLAND

Goud: Jeffrey Herlings

WERELDKAMPIOENSCHAP MXGP

Goud: Jeffrey Herlings

WK ROEIEN

Brons: Marieke Keijser en Ilse Paulis

Brons: Olivia van Rooijen, Karolijn Florijn, Sophie Souwer en Nicole Beukers

WK PARA-TRITATLON

Goud: Jetze Plat

WK PARA-ROEIEN

Goud: Corné de Koning/Annika van der Meer (mix dubbeltwee)

Goud: Corné de Koning (skiff)

Zilver Annika van der Meer (skiff)

WERELDRUITERSPELEN (PARALYMPISCH)

Goud: Rixt van der Horst (individuele proef)

Goud: Rixt van der Horst (kür op muziek)

Goud: Nederlandse dressuurploeg (Frank Hosmar, Nicole den Dulk, Sanne Voets en Rixt van der Horst)

Goud: Sanne Voets (individuele test)

Goud: Sanne Voets (kür op muziek)

Zilver: Frank Hosmar (individuele proef)

Zilver: Frank Hosmar (vrije kür)

Brons: Nicole den Dulk (individuele proef)

Brons: Nicole den Dulk (kür op muziek)

WERELDRUITERSPELEN

Zilver: Nederlandse menners (IJsbrand Chardon, Bram Chardon, Koos de Ronde)

WK DRIEBANDEN

Goud: Therese Klompenhouwer

WK JUDO

Brons: Juul Franssen (-63 kilogram)

Zilver: Guusje Steenhuis (-78 kilogram)

Brons: Marhinde Verkerk (-78 kilogram)

WK WIELRENNEN

Goud: Niki Terpstra (met buitenlandse werkgever)

Zilver: Boels-Dolmans (ploegentijdrit)

Brons: Team Sunweb (ploegentijdrit)

Goud: Annemiek van Vleuten (tijdrit)

Goud: Anna van der Breggen (wegwedstrijd)

Zilver: Anna van der Breggen (tijdrit)

Brons: Ellen van Dijk (tijdrit)

Zilver: Tom Dumoulin (tijdrit)

WTA-TOERNOOI SEOUL

Goud: Kiki Bertens

ESTRELLA DAMM LADIES OPEN

Goud: Anne van Dam

WTA-TOERNOOI WUHAN

Goud: Demi Schuurs (met buitenlandse partner)

GP VAN ITALIË

Goud: Jeffrey Herlings

WERELDBEKER BMX-CROSS

Goud: Niek Kimmann

Goud: Laura Smulders

WK MOTORCROSS

Zilver: Nancy van de Ven

WK BILJARTEN

Goud: Dick Jaspers

GP VAN JAPAN

Brons: Max Verstappen

WTA-TOERNOOI PEKING

Brons: Demi Schuurs

WORLD GRAND PRIX

Goud: Michael van Gerwen

PARIJS-TOURS

Zilver: Niki Terpstra

MOTORCROSS OF NATIONS

Brons: Nederlandse ploeg

WK IRONMAN (PARALYMPISCH)

Goud: Geert Schipper

GP VAN DE VERENIGDE STATEN

Zilver: Max Verstappen

WK PARATAFELTENNIS

Goud: Kelly van Zon

Zilver: Jean-Paul Montanus

EK KORFBAL

Goud: Nederland

GP VAN MEXICO

Goud: Max Verstappen

WTA FINALS

Brons: Kiki Bertens

WK TURNEN

Goud: Epke Zonderland (rekstok)

EK VELDRIJDEN

Goud: Mathieu van der Poel

Goud: Annemarie Worst

Zilver: Marianne Vos

Brons: Denise Betsema

MASTERSTOERNOOI PARIJS

Zilver: Jean-Julien Rojer (met buitenlandse partner)

GP VAN BRAZILIË

Zilver: Max Verstappen

GLOBAL CHAMPIONS TOUR

Zilver: Harrie Smolders

DOUBLE MASTERS

Goud: Marjolein Buis en Aniek van Koot

GP VAN ABU DHABI

Brons: Max Verstappen

WK JIUJITSU

Goud: Anne van der Brugge (-62 kilogram)

Zilver: Arenberg Peeters (-55 kilogram)

Brons: Aafke van Leeuwen (-70 kilogram)

Brons: Charella Westra (+70 kilogram)

WK BOKSEN

Zilver: Nouchka Fontijn

Brons: Jemyma Betrian

CHAMPIONS TROPHY

Goud: Nederlandse vrouwen

WK KARTEN

Goud: Senna van Walstijn

WK ROLSTOELTENNIS

Goud: Diede de Groot

EK CROSS

Goud: Nederlands estafetteploeg (Susan Krumins, Jip Vastenburg en Maureen Koster)

STAND

1. Kjeld Nuis (schaatsen) 220

2. Ireen Wüst (schaatsen) 177,5

3. Tom Dumoulin (wielrennen) 155

4. Jorien ter Mors (schaatsen) 126,25

5. Jeffrey Herlings (motorcross) 120

6. Suzanne Schulting (shorttrack) 113

7. Sven Kramer (schaatsen) 107,25

8. Esmee Visser (schaatsen) 105

9. Epke Zonderland (turnen) 103

Carlijn Achtereekte (schaatsen) 103

11. Max Verstappen (Formule 1) 85

12. Anna van der Breggen (wielrennen) 80

13. Patrick Roest (schaatsen) 76,25

14. Sjinkie Knegt (shorttrack) 75

Annemiek van Vleuten (baanwielrennen/wielrennen) 75

16. Kirsten Wild (baanwielrennen) 72,5

Kiki Bertens (tennis) 72,5

18. Yara van Kerkhof (shorttrack) 63

19. Bauke Mollema (wielrennen) 58

20. Ploegachtervolging vrouwen (schaatsen) 51

21. Danny van Poppel (wielrennen) 50

Jorrit Bergsma (schaatsen) 50

23. Marrit Leenstra (schaatsen) 45,25

24. Antoinette de Jong (schaatsen) 42,5

Demi Schuurs (tennis) 42,5

26. Niki Terpstra (wielrennen) 41,33

27. Bibian Mentel (paralympisch snowboarden) 40

Mike Schloesser (handboogschieten) 40

Dylan Groenewegen (wielrennen) 40

Relayploeg vrouwen (shorttrack) 40

31. Michael van Gerwen (darts) 35

32. Mathieu van der Poel (veldrijden) 33

33. Koen Verweij (schaatsen) 32,25

34. Jeffrey Hoogland (baanwielrennen) 31,66

35. Sifan Hassan (atletiek) 30

Jan-Willem van Schip (baanwielrennen) 30

Lucinda Brand (veldrijden/wielrennen) 30

38. Amy Pieters (baanwielrennen/wielrennen) 28

39. Sjef van de Berg (handboogschieten) 26,66

Diede de Groot (rolstoeltennis) 25,5

40. Nederlandse vrouwenploeg (hockey) 25

Laura Smulders (BMX) 25

Teamsprint mannen (baanwielrennen) 25

Irene Schouten (schaatsen) 25

Lisa Bunschoten (paralympisch snowboarden) 25

Ploegachtervolging mannen (schaatsen) 25

47. Lotte van Beek (schaatsen) 20,15

48. Senna van Walstijn (karten) 20

Nouchka Fontijn (boksen) 20

Anne van der Brugge (jiujitsu) 20

Dick Jaspers (biljarten)

Marit Bouwmeester (zeilen) 20

Dorian van Rijsselberghe (zeilen) 20

Annemiek Bekkering en Annette Duetz (zeilen) 20

Lilian de Geus (zeilen) 20

Carolijn Brouwer (zeilen) 20

Chantal Blaak (wielrennen) 20

Raymond van Barneveld/Michael van Gerwen (darts) 20

Jeroen Kampschreur (paralympisch skiën) 20

Joost Luiten (golf) 20

Nederlandse ploeg (handboogschieten) 20

Marianne Vos (wielrennen) 19

62. Zaalhockeyploeg vrouwen 18

63. Jean-Julien Rojer (tennis) 16,5

64. Kirsten Wild/Amy Pieters (baanwielrennen) 16

65. Arenberg Peeters (jiujitsu) 15

Nancy van de Ven (motorcross) 15

Guusje Steenhuis (judo) 15

Jetze Plat (handbiken) 15

Ellen van Dijk (wielrennen) 15

Nederlandse ploeg (vierspanrijden) 15

Boels-Dolmans (wielrennen) 15

Marieke Keijser en Ilse Paulis (roeien) 15

Dylan van Baarle (wielrennen) 15

Kiran Badloe (zeilen) 15

3x3 basketbalploeg mannen 15

Merel Smulders (BMX) 15

Alyda Norbruis (paraylmpisch baanwielrennen) 15

Linda van Impelen (paralympisch skiën) 15

Chris Vos (paralympisch snowboarden) 15

Wilco Kelderman (wielrennen) 15

Kyra Lamberink/Shanne Braspennincx (baanwielrennen) 15

82. Sharon van Rouwendaal (zwemmen) 14,25

83. Raymond van Barneveld (darts) 13

84. Jan Blokhuijsen (schaatsen) 12,9

85. Marcel Bosker (schaatsen) 12,66

86. Steve Wijler (handboogschieten) 11,66

87. Rixt van der Horst (paralympische paardensport) 11,25

Sanne Voets (paralympische paardensport) 11,25

89. Kai Verbij (schaatsen) 11

Olivia van Rooijen, Karolien Florijn, Sophie Souwer en Nicole Beukers (roeien) 11

92. Ronald Mulder (schaatsen/inline-skaten) 10,83

93. Jemyma Betrian (boksen) 10

Aafke van Leeuwen (jiujitsu) 10

Charella Westra (jiujitsu) 10

Nederlandse ploeg (motorcross) 10

Marhinde Verkerk (judo) 10

Juul Franssen (judo) 10

Team Sunweb (wielrennen) 10

Steven Kruijswijk (wielrennen) 10

Pieter Jan Postma (zeilen) 10

Matthijs Büchli (baanwielrennen) 10

Carmen Koedood (handbiken) 10

Jennette Jansen (handbiken) 10

Caroline Groot (paralympisch baanwielrennen) 10

Judy Baauw (BMX) 10

Annouk van der Weijden (schaatsen) 10

Theo Bos (baanwielrennen) 10

Elis Ligtlee (baanwielrennen) 10

Nadine Visser (atletiek) 10

Lara van Ruijven (shorttrack) 10

Matwé Middelkoop/Robin Haase (tennis) 10

Tom-Jelte Slagter (wielrennen) 10

114. Aniek van Koot (rolstoeltennis) 9,5

115. Michel Mulder (inline-skaten) 8,5

Marjolein Buis/Aniek van Koot (rolstoeltennis) 8,5

109. Tim de Vries (handbiken) 8

Laura de Vaan (handbiken) 8

Diede de Groot/Aniek van Koot (rolstoeltennis) 8

120. Harrie Lavreysen (baanwielrennen) 7,66

121. Corné de Koning (para-roeien) 7,5

Femke Heemskerk (zwemmen) 7,5

Kyra Lamberink (baanwielrennen) 7,5

Shanne Braspennincx (baanwielrennen) 7,5

125. Frank Hosmar (paralympische paardensport) 7,25

126. Daniel Abraham (paralympisch baanwielrennen) 7

127. Rick van der Ven (handboogschieten) 6,66

128. Ferry Weertman (zwemmen) 6,25

129. Niels Feijen (poolbiljarten) 6

Marjolein Buis (rolstoeltennis) 6

131. Annika van der Meer (para-roeien) 5,5

132. Sanne Wevers (turnen) 5,2

133. Nederlands estafetteploeg (atletiek) 5

Kelly van Zon (paratafeltennis) 5

Nederlandse ploeg (korfbal) 5

Niek Kimmann (BMX) 5

Anne van Dam (golf) 5

Nederlandse dressuurploeg (paralympische paardensport) 5

Corné de Koning/Annika van der Meer (para-roeien) 5

Nederlandse vrouwenploeg (rolstoelbasketbal) 5

IJsbrand Chardon (vierspannen) 5

Bram Chardon (vierspannen) 5

Koos de Ronde (vierspannen) 5

Celine van Duijn (schoonspringen) 5

Nederlandse vrouwenploeg (waterpolo) 5

Sanne Keizer en Madelein Meppelink

(beachvolleybal) 5

Neptunus (honkbal) 5

Kim Polling (judo) 5

Fabio Jakobsen (wielrennen) 5

Tristan Bangma/Patrick Bos (paralympisch baanwielrennen) 5

Nils van ’t Hoenderdaal (baanwielrennen) 5

Relayploeg mannen (shorttrack) 5

Achtervolging vrouwen (schaatsen) 5

Achtervolging mannen (schaatsen) 5

Demi Schuurs/Kiki Bertens (tennis) 5

156. Dafne Schippers (atletiek) 4,75

157. Harrie Smolders (paardensport) 4

Thomas Krol (schaatsen) 4

Teamsprint vrouwen (schaatsen) 4

160. Rianne de Vries (shorttrack) 3,75

161. Nicole den Dulk (paralympische paardensport) 3,25

162. Jean-Paul Montanus (paratafeltennis) 4

163. Ronald en Michel Mulder (inline-skaten) 3

Gemengde estafetteploeg 200 meter vrij (turnen) 3

Susan Krumins (atletiek) 3

4x100 meter estafetteploeg vrouwen (atletiek) 3

Mannen Holland Acht (roeien) 3

Roos de Jong en Lisa Scheenaard (roeien) 3

Elsbeth Beeres en Laila Youssifou (roeien) 3

Nederlandse vrouwenploeg 4x 100 vrij (zwemmen) 3

Vincent ter Schure/Timo Fransen (handbiken) 3

Nederlandse ploeg (poolbiljarten) 3

Maxime Jonker (zeilen) 3

Mike Teunissen (wielrennen) 3

Arnoud Nijhuis (paralympisch baanwielrennen) 3

Nicholas Heiner (zeilen) 3

Hein Otterspeer (schaatsen) 3

Edward Gal (paardensport) 3

179. Bibiane Schoofs (tennis) 2,5

Ranomi Kromowidjojo (zwemmen) 2,5

181. Esmee Vermeulen (zwemmen) 2,25

182. Crispijn Ariëns (inline-skaten) 2

183. Jamile Samuel (atletiek) 1,75

184. Roy van den Berg (baanwielrennen) 1,66

Melissa Wijfje (schaatsen) 1,66

Simon Schouten (schaatsen) 1,66

187. Daan Breeuwsma (shorttrack) 1,25

Itzhak de Laat (shorttrack) 1,25

Dennis Visser (shorttrack) 1,25

Pepijn Smits (zwemmen) 1,25

191. Lisanne de Witte (atletiek) 1

Sam Ligtlee (baanwielrennen) 1

193. Jorke Kooijenga, Koen van Brussel, Bart Lukkes en Ward van Zeijl (roeien) 1

195. Denise Betsema (veldrijden) 1

Kay Schipper, Ronald Mulder en Luc ter Haar (inline-skaten) 1

Ruurd Dijkstra (inline-skaten) 1

Vrouwen Holland Acht (roeien) 1

Nederlandse vrouwenploeg (turnen) 1

Mitch Valize (handbiken) 1

Marc Bijsterbosch (poolbiljarten) 1

Ivar Saris (poolbiljarten) 1

Tessie Savelkous (judo) 1

Tyron Lardy (karate) 1

Henk Grol (judo) 1

Selena Piek en Cheryl Seinen (badminton) 1

Jelle Maas en Robin Tabeling (badminton) 1

Mayon Kuipers (schaatsen) 1

Sanneke de Neeling (schaatsen) 1

Letitia de Jong (schaatsen) 1

Madeleine Witte-Vrees (paardensport) 1

211. Kyle Stolk (zwemmen) 0,75

Stan Pijnenburg (zwemmen) 0,75

Naomi Sedney (atletiek) 0,75

Marije van Hunenstijn (atletiek) 0,75

Kira Toussaint (zwemmen) 0,75

Kim Busch (zwemmen) 0,75

217. Selena Piek (badminton) 0,5

218. Cheryl Seinen (badminton) 0,5

Jelle Maas (badminton) 0,5

Robin Tabeling (badminton) 0,5

221. Luc ter Haar (inline-skaten) 0,33

Kay Schipper (inline-skaten) 0,33

223. Celine van Gerner (turnen) 0,2

Naomi Visser (turnen) 0,2

Vera van Pol (turnen) 0,2

Tisha Volleman (turnen) 0,2

Totaal: 226