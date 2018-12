Heerenveen onthoofd door ’pijlen van buitenaf’

Zeker als je op de speciaal belegde persconferentie voor het vertrek van Eisenga hoort dat er ’pijlen van buitenaf’ zijn afgevuurd op het stichtingsbestuur. Dat is een van de hoogste bestuursorganen van de club, waarin onder meer sponsors, vrijwilligers en supporters zijn vertegenwoordigd. Die ’pijlen’, onder meer met onvrede vanuit (grote) sponsoren, sloegen een bres in de relatie met de rvc. Het vertrouwen in hen werd opgezegd en daarmee dus ook in Eisenga. De rvc vormt immers het controlerend orgaan van onder meer de directeur.

Wat gaat er nu gebeuren? Maandag worden rvc-voorzitter Jorrit Jorritsma en Gerard Kremer (commercie) niet herbenoemd. Zij worden direct vervangen door nieuwe rvc-leden. Voor Hans Westerhof (technische zaken) houdt het stichtingsbestuur de deur open, maar de ervaren voetbalman is niet van plan te blijven. „Het vertrouwen in de rvc is opgezegd en daar hoor ik ook bij”, aldus Westerhof. ,,Ik voel me verbonden met Jorrit en Gerard, die ik beschouw als zeer integere mensen.”

De nieuw te benoemen rvc en het stichtingsbestuur hebben tot 1 maart de tijd om een vervanger voor Eisenga te vinden als directeur. De werknemers lieten per brief weten ’diep teleurgesteld’ te zijn in het stichtingsbestuur, omdat na de onrust van voorgaande jaren alle ontwikkelingen, waarbij zij ook nog verrast werden door Eisenga’s vertrek, weer op straat kwamen te liggen. Eisenga liet de laatste jaren de rust terugkeren op de werkvloer en bracht de forse stadionhuur terug, maar erkende ook geen groot succes van Heerenveen te hebben gemaakt.