Tuitert heeft tip: ’Te vaak mwoah’

Tuitert (38) heeft wel een oplossing om het schaatsen aantrekkelijker te maken. „De kalender moet rigoureus worden omgegooid. Het seizoen moet gewoon twee weken eerder beginnen. Ik bedoel: als er in half september al pepernoten in de winkels liggen, waarom kan er dan begin oktober niet worden geschaatst?”

De indeling van het internationale schaatsseizoen moet in zijn optiek volledig op de schop. Zijn voorstel: „Houd de maand oktober vrij voor nationale kampioenschappen of selectiewedstrijden. Organiseer vervolgens in de gehele maand november alle World Cups. Laat de merkenploegen daar in hun eigen pakken rijden, zodat de sponsoren van de teams het belangrijk vinden om te starten. Daarna zou er, in het kader van periodisering, een periode van twee weken zonder wedstrijden moeten zijn. Als schaatsers de ruimte wordt geboden tijdens het seizoen te trainen, zullen ze ook niet afzeggen voor wedstrijden.”

Het eerste gedeelte van de jaargang kan eind december worden afgesloten met de nationale kampioenschappen afstanden. Na de jaarwisseling is deel twee van het seizoen, volgens Tuiterts plan, geheel gereserveerd voor grote internationale titeltoernooien.

„Of er dan niet te weinig wedstrijden zijn? Nee hoor, absoluut niet. Je hebt WK’s sprint, allround en afstanden en EK’s sprint en allround. En dan zou je als afsluiting ook nog een World Cup-finale kunnen organiseren. Plan die toernooien met tussenpozen van twee weken, bijvoorbeeld. Wanneer sporters zich perfect op een wedstrijd kunnen voorbereiden, gaat het algehele niveau vanzelf omhoog.”