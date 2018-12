Brons voor Heemskerk op 200 meter vrije slag

De 31-jarige zwemster moest in de finale de Australische Ariarne Titmus en de Amerikaanse Mallory Comerford voor laten gaan.

Titmus tikte aan in 1.51,38 en was bijna een seconde sneller dan Heemskerk die tot 1.52,36 kwam. Comerford zat daartussen met een tijd van 1.51,81.

Heemskerk was bij afwezigheid van Sarah Sjöström, Katie Ledecky en Katinka Hosszú een van de favorieten na goede optredens in de wereldbeker. Ze begon ook sterk en lag halverwege aan de leiding. Vervolgens kwam Comerford opzetten en in de laatste twee banen kwam Titmus langszij. De Australische zette met 1.51,38 de beste tijd van het jaar neer.

4x100 meter vrije slag estafette

Op de 4x100 meter vrije slag estafette bereikte de Nederlandse ploeg overtuigend de finale. Alleen de favoriete formatie van de Verenigde Staten was sneller (3.29,52). Busch (53,25), Maaike de Waard (53,35), Valerie van Roon (53,61) en Ranomi Kromowidjojo (52,46) kwamen uit op 3.32,67. Nederland zal in de finale, met Heemskerk, vooral moeten afrekenen met Rusland (3.33,33), China (3.33,42) en Japan (3.33,99).

Busch

Kim Busch plaatste zich met de nodige moeite voor de laatste zestien op de 50 meter schoolslag. In het sterke deelnemersveld zwom ze met 30,58 de vijftiende tijd, net voldoende voor een plek in de halve finales.

Kamminga

Arno Kamminga haalde op de 100 meter schoolslag de halve eindstrijd met een tijd van 57,41, goed voor de tiende tijd.